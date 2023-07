Das Logistik-Unternehmen Zeitfracht will bis Anfang September seinen zweiten Standort in Erfurt in Betrieb nehmen. Die neue Logistikhalle im Güterverkehrszentrum (GVZ) umfasse 45.000 Quadratmeter, teilte der Bücher- und Medienlogistiker mit.

Mit dem Neubau, der Platz für knapp 50.000 Palettenstellplätze biete, verdoppele das Unternehmen die bisherigen Kapazitäten in Erfurt. Die Investitionssumme liegt den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Die Halle des neuen Zeitfracht-Logistikzentrums in Erfurt soll eine Größe von 45.000 Quadratmetern haben. Bildrechte: dpa

200 neue Mitarbeiter in Erfurt vorgesehen

Bis zu 100 Millionen Euro will Zeitfracht in den kommenden Jahren in Erfurt investieren - für Neubauten und zusätzliche Technik. 200 neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden; damit wächst ihre Gesamtzahl im Raum Erfurt auf etwa 1.450.

Hauptgeschäftsfeld bleibt für Zeitfracht das Lagern und Ausliefern von Büchern. Das Unternehmen betreibt in Erfurt nach eigenen Angaben das größte Medienlogistikzentrum Europas. Darüber hinaus werden in Erfurt auch Bücher auf Bestellung gedruckt und oft noch am selben Tag an Kunden oder Buchgeschäfte ausgeliefert.

Das Unternehmen Zeitfracht plant, in Erfurt 200 neue Mitarbeiter einzustellen. Bildrechte: dpa

Standorte in Erfurt, Nürnberg und Stuttgart