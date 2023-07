Hauptgeschäftsfeld bleibt für Zeitfracht das Lagern und Ausliefern von Büchern. Das Unternehmen betreibt in Erfurt nach eigenen Angaben das größte Medienlogistikzentrum Europas. Darüber hinaus werden in Erfurt auch Bücher auf Bestellung gedruckt und oft noch am selben Tag an Kunden oder Buchgeschäfte ausgeliefert.