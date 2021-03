Ein Bündnis aus Thüringer Jungpolitikern, Schülern und Umweltgruppen fordert in einem offenen Brief mit dem Titel "Zero Covid" einen sogenannten solidarischen Shutdown. Wie ein Sprecher der Jugendorganisation der Linken, Linksjugend Thüringen, mitteilte, bräuchten gerade junge Menschen Auswegsperspektiven aus dieser Zeit.