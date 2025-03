"Wenn das viele wichtige Fächer betrifft – und wir kennen Schulen, in denen Physikunterricht schon seit längerer Zeit nicht unterrichtet wird oder Biologie über eine längere Zeit ausfällt – das sind durchaus Fächer, die in Bewerbungssituationen eine Rolle spielen", sagt sie. "Wenn ich Kfz-Mechaniker werden möchte und ich hatte keinen Physikunterricht, wird es schwierig, das dem künftigen Arbeitgeber zu erklären und ihn zu ermutigen, mich trotzdem einzustellen." Das fehlende Wissen in der Berufsschule aufzuholen, sei auch eine Herausforderung.

Die Schulen versuchen gegenzusteuern, indem einerseits Lehrkräfte die wichtigsten Fächer abdecken. Zum anderen, indem sie von vornherein den Stundenplan kürzen, erklärt Tim Reukauff vom Thüringer Lehrerverband: "Hier sagen die Schulämter uns gegenüber zwar immer, dass der Unterricht in Prüfungsklassen und in Prüfungsfächern nicht gekürzt wird, aber das bedeutet natürlich auch, wenn ich den Physikunterricht in den Eingangsstufen, also in der 7. oder 8. Klasse kürze, dann fehlt unten ein gewisses Fundament."