Der Zoll hat am Samstag in Erfurt eine neue Bildungsstätte eingeweiht. Sie befindet sich in der "Alten Parteischule" am Stadion. Dafür wurde der Gebäudekomplex in den vergangenen zwei Jahren umgebaut, wie die Generalzolldirektion am Samstag zur Eröffnung mitteilte. Zu DDR-Zeiten war in dem Gebäude die Bezirksparteischule der SED untergebracht.

Die neue Bildungseinrichtung des Zolls in Erfurt in der "Alten Parteischule" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK