Nicht familienfreundlich Dutzende Eltern vom Zoo wieder heim geschickt

Mit der Thüringer Familienkarte hatte jede Familie mit Kind in den letzten Wochen die Möglichkeit, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote im ganzen Land vergünstigt oder kostenfrei zu besuchen. Am Sonntag versuchten noch viele Eltern, die Gutscheine am Zoo in Erfurt zu nutzen oder umzutauschen. Die Folge: lange Schlangen.