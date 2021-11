Nach Besucheransturm: Familienkarte für Erfurter Zoo verlängert

Das Sozialministerium hatte das am Montag mit der Zooparkleitung ausgehandelt, nachdem sich am Wochenende an der Kasse des Erfurter Zoos lange Schlangen gebildet hatten. Da die Kasse nur bis 15.30 Uhr geöffnet war, gingen dutzende Familien leer aus. Viele wollten die Gutscheine noch für ein Jahresticket einsetzen. Teilweise waren sie von weit her angereist. So war eine Familie unter anderem aus Wasungen nach Erfurt gefahren, um am letzten Geltungstag die Familienkarte zu nutzen.