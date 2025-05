Der Verein der Zooparkfreunde in Erfurt e. V. kündigte zudem die Wiederaufnahme seiner Lotterie an. Ab dem 1. Juni sollen Lose an zwei Verkaufsständen erhältlich sein – am Anger in der Innenstadt sowie im Eingangsbereich des Zoos. Dort werden auch sogenannte „Tierpatenschaften to go“ angeboten.