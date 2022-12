Eine große Ausschreibung würde ungefähr ein halbes Jahr dauern, so der Dezernent. Eine neue Zooleitung sollte aber noch in diesem Jahr her. Laut Bärwolff konnte es mit der aktuellen Doppel-Zooleitung von Dr. Sabine Merz und Katrin Gallion nicht mehr weitergehen. "Das war nicht weiter tragbar", sagt Bärwolff und meint damit "interne Zerwürfnisse".