Eine Zoosprecherin sagte am Mittwoch, Juba habe seit einigen Wochen große Mühe beim Schlucken gehabt und kaum noch gefressen. Medikamente hätten die Schmerzen nicht lindern können und Therapien nicht angeschlagen.

Juba war im Alter von fünf Monaten als erste Löffelhündin im Erfurter Zoo in die Löwensavanne eingezogen. Die fuchsähnlichen Kleinraubtiere mit den außergewöhnlich großen Ohren leben paarweise und kommen ausschließlich in Afrika vor.

Nachdem ihr erster Partner verstorben war, zog in diesem Jahr das Männchen Maputo ein. Die Zoosprecherin sagte, nun werde europaweit nach einer jungen Partnerin für Maputo gesucht. Erfurt will so die Zucht der Löffelhunde fortsetzen.