Im Erfurter Zoo ist die dreijährige Löwin Latika gestorben. Wie eine Sprecherin des Zoos am Dienstag mitteilte, wird die Tochter des Löwenpaars Bastet und Aslam derzeit pathologisch untersucht. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar.

In den vergangenen Jahren sind immer wieder Tiere im Erfurter Zoo überraschend verstorben. Darunter eine Elefantenkuh und eine weitere Löwin. Eine Löffelhündin musste im Oktober eingeschläfert werden. Erst im Februar waren im Erfurter Zoo zwei Nashörner gestorben.

In der Vergangenheit hat es auch bei den Löwen schon mehrere Todesfälle gegeben. Im Sommer 2018 starb der damals drei Jahre alte Bagani an Herz-Kreislaufversagen. Wenige Monate zuvor hatte Bagani seine Artgenossin Ribat, die schwer erkrant war, erstickt. Löwin Bastet blieb zunächst alleine im Löwengehege zurück. 2019 hatte es erstmals in der Zoo-Geschichte Löwen-Nachwuchs gegeben.