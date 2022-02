Nach dem plötzlichen Tod der Nashornkuh Marcita im Erfurter Zoo liegen erste Obduktionsergebnisse vor. So können äußere Einwirkungen und ein Verschlucken von Fremdkörpern ausgeschlossen werden, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Die Todesursache ist aber noch nicht gefunden. Jetzt habe die histologische Untersuchung begonnen, bei der die Organe detailliert untersucht werden. Das kann nach Zooangaben mehrere Wochen dauern.

Viele Menschen hätten in den vergangenen Tagen regen Anteil an dem tragischen Geschehen genommen und ihre tiefe Trauer auch in den sozialen Netzwerken geäußert. Andere hätten den plötzlichen Tod von gleich zwei Nashörnern dazu genutzt, ein Aus für alle Zoos zu fordern. Zoobesucher europaweit hätten 2020/21 allerdings auch knapp 176.000 Euro für den Erhalt bedrohter Nashörner in freier Wildbahn gespendet.