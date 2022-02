Zwei Tage nach dem Tod des jungen Nashornbullen Tayo im Thüringer Zoopark in Erfurt ist auch dessen trächtige Mutter Marcita gestorben. Das teilten die Stadt und der Zoo am Freitag mit.

Marcita war am Morgen tot in ihrer Box aufgefunden worden. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte, woran sowohl die Nashornkuh als auch ihr Kalb gestorben sind. Das sollen nun pathologische Untersuchungen klären. Es würde in alle Richtungen ermittelt, sagte Zoodirektorin Sabine Merz, aber bisher tappe man im Dunkeln. Wann die Ergebnisse kommen, ist noch unklar.