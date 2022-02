Zwei Tage nach dem Tod des jungen Nashornbullen Tayo im Thüringer Zoopark in Erfurt ist auch dessen trächtige Mutter Marcita gestorben. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Marcita sei am Morgen tot in ihrer Box aufgefunden worden, so die Stadt. Auch bei ihr sei die Todesursache unklar. Es gebe keinerlei Anzeichen von Fremdeinwirkung. Die Nashornkuh sollte im Spätherbst erneut ein Kalb zur Welt bringen. Derzeit wird sie von Tierärzten und Zoopark-Mitarbeitern untersucht.