Der dreijährige Jungbulle Kiano zieht am 31. August in den Safaripark Beekse Bergen in den Niederlanden, sein Vater Dino zieht am 26. August in den Schweriner Zoo. Dino lebte sieben Jahre im Erfurter Zoo. In der Zeit wurde er zweimal Vater. Kiano und Tayo sind seine Nachkommen in Erfurt.