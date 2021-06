Erfurter Zoopark trennt sich von seinen Giraffen - zu deren Schutz

Jetzt ist klar, wohin die Reise für die beiden Giraffenkühe Mayla und Dhakija geht: Bereits am kommenden Donnerstag ziehen sie in andere Zoos. Wie die Direktorin Sabine Merz am Freitag sagte, geht Mayla in den Serengeti-Park Hodenhagen, Dhakija nach Holland in den Zooparc Overloon. Damit wird es im Zoopark Erfurt vorerst keine Giraffen mehr geben. Der Schritt sei aus Tierschutzgründen nötig geworden, die Giraffenanlage in Erfurt sei zu klein, so die Direktorin. Die Tiere zeigten zunehmend Verhaltensauffälligkeiten. So fehlen laut Zoopark ein großer Laufstall für den Winter und ein überdachtes, eisfreies Vorgehege.