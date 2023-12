Die Erdmännchen posieren, als hätten sie einen Auftritt auf dem roten Teppich. Weit weniger beachtet wird da so ein Trampeltier. Für 500 Euro im Jahr hat sich Dezernent Matthias Bärwolff (Linke) ein Trampeltier als Patentier ausgesucht. Auch er poltere ja manchmal los, meint er mit Augenzwinkern. So hatte er beim Drücken der Reset-Taste im Zoo im Herbst 2022 die Gretchenfrage gestellt: Wollen wir den Zoo überhaupt noch? Das sorgte für viel Wirbel.

Aber es war und ist die Nagelprobe für städtisches Handeln. "Wenn der Zoo nicht die Mittel bekommt, die er langfristig braucht, um Tieranlagen zu sanieren, umzubauen, neue Attraktionen zu schaffen, bleibt er auf der Strecke und verliert an Attraktion", sagt Bärwolff.

Dezernent will drei Millionen Euro jährlich

Der Stadtrat hatte sich damals klar zum Zoo bekannt, es gab einen eindeutigen Beschluss. Nur: Ein Jahr später fehlen für Investitionen in Größenordnungen noch immer die Gelder. Drei Millionen Euro will der Dezernent jährlich fürs Bauen und Erhalten haben. Im Haushaltsentwurf für 2024/25 steht eine Null. "Ich war mit meinen Leuten extra in Klausur. In meinem Dezernat kann ich 80 Millionen Euro ausgeben, damit müssen Schulen und Kindergärten saniert, Straßen gebaut, Stadtentwicklung bezahlt und eben auch der Zoo bedacht werden. In den Haushaltsentwurf haben wir dann drei Millionen Euro als Mindestsumme geschrieben. Die wurden uns aber vom Finanzdezernenten rausgestrichen."

Da ist sie dann wieder da, die Gretchenfrage. Er sei ein großer Fan des Zoos, sagt Bärwolff. Als einzige in Thüringen hat die Einrichtung das Prädikat "wissenschaftlich geführter zoologischer Garten".

Die Zoo-Mannschaft hat sich in diesem Jahr mächtig ins Zeug gelegt. Aus eigener Kraft wurde die Giraffen- zur Gepardenanlage umgebaut. In der Tierhaltung wurde eine Wende vollzogen hin zu mehr Vergemeinschaftung der Tiere. So bekamen zum Beispiel die Flamigos Gänse als "Untermieter". Yaks, Elefanten, Nashörnern bekamen als "Nachbarn" Hühner. Das, so sagen Tierexperten, entspreche mehr dem natürlichen Lebensraum der Tiere und sei für Besucher attraktiver, weil das Agieren der Tiere miteinander beobachtet werden kann. Eine neue Gepardendame ist im Zoo eingezogen und sibirische Feuerwiesel.

Im kommenden Jahr soll der Bau für eine weitere neue Tierart im Zoo beginnen. Rote Pandas, die in der freien Natur vom Aussterben bedroht sind, sollen auf dem Plateau ein Zuhause finden. "Das ist alles toll, aber es ist nicht der große Wurf. Das sind alles Dinge, die wir aus eigener Kraft stemmen", ordnet Bärwolff die Projekte ein.