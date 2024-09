In den Thüringer Zoopark in Erfurt sollen bald Rote Pandas und ostasiatische Schopfhirsche einziehen. Die Planung für die Anlage ist laut Zoo in den letzten Zügen. Für die neuen Bewohner soll das Gehege der Kaschmirziegen auf dem Plateau umgebaut und erweitert werden. Die Ziegen ziehen dann auf die gegenüberliegende Anlage zu den Yaks.