Im Zoopark Erfurt leben aktuell 862 Tiere aus 140 Arten. Das ergab die jährliche Inventur. Dabei wurden die Tiere nicht nur gezählt, sondern auch gewogen und vermessen. So bringt es beispielsweise das Elefantenjunge Ayoka auf stolze 410 Kilogramm - und das bei einer Größe von gerade einmal 1,30 Metern. Anfang August hatte das Elefantenmädchen ihren Geburtstag gefeiert .

Mit den Rücklagen kann laut Merz in diesem Jahr die Nashornaußenanlage saniert werden. Es sind noch weitere Bauprojekte im Gange: In das ehemalige Giraffengehege sollen demnächst die Geparde umziehen. Da das Gehege am Südhang liegt, können sich die Tiere auf viele Sonnenstunden freuen. Das entspreche auch mehr ihrem ursprünglichen Lebensraum, der Savanne, sagte Merz. Die Bauarbeiten laufen bereits.