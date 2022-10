Der Erfurter Zoopark soll grundlegend umstrukturiert werden. Dafür setzt der zuständige Dezernent Matthias Bärwolff dem Zoo eine zweijährige Frist. Bärwolff erklärte, sollten sich die Umsatz- und Besucherzahlen bis dahin nicht gebessert haben, solle der Zoo abgewickelt werden. Die Zahlen aus dem zweiten Quartal seien alarmierend, sagte er am Donnerstag.

Besucher bemängelten außerdem die gastronomischen Angebote und vermissen Tiere in den Anlagen, so Bärwolff. Um diesem Trend entgegenzuwirken, sollen die Angebote des Zoos ausgebaut werden.

Der Erfurter Zoo war in den vergangenen Monaten immer wieder in die Kritik geraten, weil mehrere Tiere starben. Näher dazu äußerte sich Bärwolff am Donnerstag nicht.