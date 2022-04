Der Thüringer Zoopark Erfurt will einen weiteren Beitrag zum Schutz vom Aussterben bedrohter Tiere leisten. Der Zoo führt ab sofort den freiwilligen Artenschutz-Euro ein. An der Kasse kann er freiwillig bezahlt werden. Mit den Besucherspenden sollen verschiedene Projekte im Ausland unterstützt werden.

So sollen die diesjährigen Einnahmen zu gleichen Teilen in drei Vorhaben fließen und schützen damit Fasane, Elefanten und Geckos. In Simbabwe sollen zum Beispiel Anti-Wildereinheiten finanziert werden, wo Elefanten einen wichtigen Lebensraum haben. Ermöglicht werden sollen auch Wiederansiedelungen des im Freiland ausgerotteten Edwards-Fasans in Vietnam.