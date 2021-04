Auf dem Gelände des Zoos gilt Maskenpflicht. Die Tierhäuser bleiben geschlossen. Es sei ein Versuch, dessen Erfolg wesentlich vom Verhalten der Besucher abhänge, sagte Wirtschaftsdezernent Matthias Bärwolff (Linke). Besitzer von Jahreskarten könnten in den sozialen Medien oder vor Ort schauen, ob an dem jeweiligen Tag noch Besucher zugelassen sind. Die Jahreskarten würden aber wegen des langen Lockdowns automatisch um vier Monate verlängert.

Im Zoo sind aktuell viele Jungtiere zu sehen. So gibt es Nachwuchs bei den Ziegen, Kattas und in nächster Zeit bei den Trampeltieren und Bisons. Der Aufwand sei zwar ernorm, aber den Menschen müsse in dieser Zeit auch wieder Abwechslung angeboten werden und der Zoo als große Freiluftanlage sei dazu bestens geeignet, so Merz.