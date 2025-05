Die Gepardin Judy kommt im Juni in den Erfurter Zoopark zurück. Dann sei die neue Gepardenanlage im Zoo fertig, sagte Zooparkdirektor Jan Schleinitz MDR THÜRINGEN. Er hoffe, dass Judy trächtig zurückkehre. Zumindest habe sie im Allwetterzoo in Münster mit einem Kater Kontakt gehabt.

Judy hatte am 7. Februar Erfurt verlassen müssen, weil die Gepardenanlage umgebaut werden musste. Der Zoopark will künftig die schnellsten Landtiere der Erde wieder züchten. Dazu müssen weibliche und männliche Tiere aber in getrennten Anlagen gehalten werden. Das entspreche eher den natürlichen Lebensbedingungen der Geparden, sagte Schleinitz.