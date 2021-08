Ein zweiter Nashornbulle hat am Dienstag den Thüringer Zoopark Erfurt verlassen. Wenige Tage nachdem Dino in den Schweriner Zoo gebracht wurde, ist nun auch der Jungbulle Kiano ausgezogen.

In der Natur sei es üblich, dass junge Nashornbullen das Muttertier verlassen, teilte der Zoopark mit. Kiano wird in den Safaripark Beekse Bergen in die Niederlande gebracht. Dort erwartet ihn ein fünf Hektar großes Gelände und ein weiterer Nashornbulle als Gesellschaft. Sobald Kiano ausgewachsen ist, soll er als Zuchtbulle mit den Nashornkühen in Kontakt kommen.