Mit einem Aktionstag hat der Zoll am Sonntag in Erfurt über verbotene Mitbringsel und Sendungen aus dem Ausland aufgeklärt. Denn viele Menschen wüssten nicht, dass die Einfuhr von geschützten Tieren, Pflanzen und daraus hergestellten Produkten nicht erlaubt ist, so das Hauptzollamt. Durch den illegalen Handel werde die Tier- und Pflanzenwelt weltweit bedroht.

Bildrechte: MDR/Thüringer Zoopark Erfurt