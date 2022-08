Wegen Personalengpässen kommt es in dieser Woche zu zahlreichen Zugausfällen zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Erfurt-Gispersleben. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, haben sich kurzfristig mehrere Mitarbeiter krank gemeldet. Deshalb könne das Stellwerk Erfurt Nord aktuell nicht regulär besetzt werden.

Die betroffenen Züge der RE 2 verkehren ohne Halt zwischen Erfurt und Bad Langensalza in einer Umleitung über Gotha. Die Züge RE 55/56 und RB 52 werden zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Kühnhausen durch Busse ersetzt, so der Sprecher. Lediglich in den Früh- und Abendstunden fahren zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Gispersleben einige Züge.