Wegen einer Zugfunkstörung steht derzeit der gesamte Fernverkehr in Norddeutschland still. Das teilte die Deutsche Bahn am Samstagmorgen mit. Laut aktuellem Fahrplan betrifft das auch ICE-Züge, die von Erfurt in Richtung Hamburg unterwegs sind, sowie Züge in Richtung München aus Richtung Hamburg kommend.

