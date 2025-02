Allein die Deutsche Bahn hat 2023 mehr als 3.000 Übergriffe auf ihre Beschäftigten in Zügen und Bahnhöfen vermeldet, etwa doppelt so viele wie 2014 - und gerade im Regionalverkehr fahren auch in Thüringen noch verschiedene andere Unternehmen auf der Schiene. Die EVG-Umfrage legt nahe, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Eine Antwort auf eine Anfrage an die Bundespolizei zu aktuellen Zahlen zu Strafanzeigen steht noch aus.