"Der Roman und Annerose waren für mich ein Anlass, mich mit der DDR auseinanderzusetzen", sagt Müller-Ferchland, der 1984 in Magdeburg geboren wurde und sich an seine eigenen Erfahrungen in diesem Staat nur noch bruchstückhaft erinnern kann. "Ich wollte einfach wissen, wie es dort war und was dort passieren konnte. Und was sich da am Horizont aufgetan hat, das hat mich zugegebenermaßen schockiert."