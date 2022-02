Mit den Bändchen mussten Kunden nur einmal wöchentlich nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Am 24. Januar hatten die Stadt Erfurt und das City-Management das Projekt gestartet. 30.000 Bändchen lagen bereit. In der vergangenen Woche stoppte das Land die Aktion. Begründung: Die Armbänder dürfen nur einen Tag und nicht eine ganze Woche lang gültig sein.

So sahen die ersten - und vorerst auch letzten - 2G-Bändchen in Erfurt aus. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Daraufhin ließ die Stadt Erfurt eigens Datumsstempel mit dem Aufdruck 2G anfertigen. Damit sollten die Bänder am Mittwoch wieder an den Start gehen. Der Aufwand lohne nun für die verbleibenden Tage nicht mehr, so Melzer. Ähnliche Einkaufsmodelle hatten zuvor auch die Städte Gera und Eisenach gestartet.