Ab 10. September entscheidet die UNESCO-Kommission auch über Erfurts Antrag auf den Welterbe-Titel.

Deutschlands UNESCO-Generalsekretär sieht jüdisches Erbe bisher unterrepräsentiert und auch deshalb Chancen.

Mit der Hoffnung auf den 5. Titel für Thüringen verbindet sich die Sorge um gefährdetes Welterbe in der Ukraine.

Erfurt hofft auf den Welterbe-Titel, der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission, Roman Luckscheiter, sieht dafür kurz vor der Entscheidung gute Chancen. Die Zeugnisse der jüdischen Kultur mitten in der Altstadt seien einmalig, betonte er im Gespräch mit MDR KULTUR. Sie machten die Blütezeit im Mittelalter als auch die Zäsur durch Verfolgung und Vertreibung auf besondere Weise deutlich. Ihr Eingebundensein ins intakte Stadtbild sei das Alleinstellungsmerkmal der Erfurter Bewerbung.

UNESCO-Kommission entscheidet über Welterbe-Titel für Erfurts jüdisches Erbe

Im Zentrum stehen die Alte Synagoge als eins der ältesten jüdischen Gotteshäuser in Europa, die Mikwe als seltenes Beispiel für ein jüdisches Ritualbad sowie das Steinerne Haus als Beleg für das Alltagsleben einer jüdischen Familie im 13. Jahrhundert. Die Alte Synagoge geht in ihren Ursprüngen zurück bis ins 11. Jahrhundert und ist damit eines der ältesten jüdischen Gotteshäuser in Europa. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt; V. Gürtler

Fast 15 Jahre wurde in Thüringens Landeshauptstadt an der Bewerbung für den Welterbe-Titel gearbeitet. Über die Vergabe der begehrten Auszeichnung entscheidet das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) zwischen dem 10. und 25. September in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Um den Welterbe-Titel konkurrieren insgesamt 50 Nominierte, darunter Wikingerburgen in Dänemark oder der Bale-Mountains-Nationalpark in Äthiopien.

Luckscheiter: Jüdisches Erbe bisher unterrepräsentiert

Erst vor zwei Jahren hatte die UNESCO erstmals jüdisches Kulturgut in Deutschland ausgezeichnet. Die sogenannten SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer erhielten damals als eine Wiege des europäischen Judentums den Welterbe-Titel. Luckscheiter sieht darin kein Ausschlusskriterium für die Erfurter Bewerbung. Dass sie unter den 30 Empfehlungen des Weltdenkmalrats an die UNESCO gewesen sei, sei ein positives Zeichen. Hinzu komme, dass jüdisches Erbe auf der Welterbe-Liste insgesamt "sehr wenig repräsentiert" sei, führte Luckscheiter im Gespräch mit MDR KULTUR weiter aus. Angesichts der "schönen Indizien", die für Erfurt sprächen, blicke er gespannt auf die Wahl, so Luckscheitner. Aus seiner Sicht haben sich die 15 Jahre Arbeit dafür jetzt schon gelohnt, motivierte die Bewerbung doch zu einer "besonderen Intensität der Befassung, in die ja auch viele eingebunden waren".

Thüringen kann mit den Stätten der Klassik und dem Bauhaus in Weimar, der Wartburg in Eisenach und dem Nationalpark Hainich als Weltnaturerbe bereits auf fünf Welterbe-Titel verweisen. Nun erhofft sich Erfurt davon mehr Aufmerksamkeit und Mittel für seine einzigartigen Monumente und Dokumente jüdisch-mittelalterlichen Lebens. Der Titel verspricht laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein einen "Aufstieg in die erste Liga der touristischen Destinationen". Neben den Monumenten gehören auch einzige Dokumente wie die älteste bekannte hebräische Bibel zu den Schätzen. Bildrechte: dpa

Tausende kommen bereits jetzt, um das Museum in der Alten Synagoge, deren Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert reichen, zu besuchen. Zu sehen sind dort Zeugnisse des jüdischen Alltags- und Geisteslebens im mittelalterlichen Erfurt, die ebenfalls Teil der Bewerbung sind. Dazu gehören Handschriften wie die größte bekannte hebräische Bibel, aber auch Münzen sowie Gold- und Silberschmiedearbeiten aus dem 13. und 14. Jahrhundert, darunter der inzwischen berühmte Hochzeitsring.

Dieser Hochzeitsring ist Teil des Erfurter Schatzes und des jüdisch-mittelalterlichen Erbes, mit dem sich die Stadt um den UNESCO-Titel bewirbt. Bildrechte: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Vermutet wird, dass der so genannte Erfurter Schatz während des Pogroms 1349 vergraben wurde. Danach war das jüdische Leben in Erfurt für lange Zeit ausgelöscht. Aus der Alten Synagoge wurde ein Lagerhaus, später wurde sie als Gaststätte und Tanzsaal genutzt. Als jüdisches Gotteshaus kaum noch kenntlich, entging es so höchstwahrscheinlich der Zerstörung durch die Nazis, anders als beispielsweise die Große Synagoge in der Progromnacht im November 1938.



Unweit von Alter Synagoge, Mikwe und Steinernem Haus könnte nun ein Dokumentationszentrum zum jüdisch-mittelalterlichen Erbe entstehen, unabhängig vom Erhalt des Welterbe-Titels. Das Modell lässt sich am Tag des offenen Denkmals besichtigen. Die jüdische Gemeinde hofft auf einen Raum, in dem es um die Geschichte, aber auch um heutiges jüdisches Leben geht. 2007 entdecken Archäologen die mittelalterliche Mikwe, sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde für die rituelle Reinigung im Tauchbad genutzt. Bildrechte: dpa

Mit gemischten Gefühlen nach Riad: Spannung und Sorge um gefährdetes Welterbe

Beim Blick auf die 45. Tagung des Unesco-Welterbekomitees in Riad spricht Generalsekretär Roman Luckscheitner von "gemischten Gefühlen". Da sei einerseits die Spannung, "wie es mit Erfurt ausgeht", andererseits die große Zahl an gefährdeten Welterbestätten, allen voran die Sophienkathedrale in Kiew und die Altstadt von Lwiw, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wie andere identitätsstiftende Kulturgüter von der Zerstörung bedroht seien. Um auf den Verstoß gegen die UNESCO-Konvention aufmerksam zu machen, sei im vergangenen Jahr bereits Odessa auf die Rote Liste gesetzt worden. Nach dem internationalen Abkommen sind Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten zu schützen bzw. zu verschonen. Es sei unerträglich, dass ein Land mit Sitz im Welterbe-Komitee sich nicht daran halte, die Konvention mit Füßen trete und gleichzeitig Stimmrechte behalte, betonte Luckscheitner.