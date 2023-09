Vermutet wird, dass der so genannte Erfurter Schatz während des Pogroms 1349 vergraben wurde. Danach war das jüdische Leben in Erfurt für lange Zeit ausgelöscht. Die Alten Synagoge wurde dann Lagerhaus, später als Gaststätte und Tanzsaal genutzt. Als jüdisches Gotteshaus kaum noch kenntlich, entging es so höchstwahrscheinlich der Zerstörung durch die Nazis - anders als beispielsweise die Große Synagoge in der Progromnacht im November 1938.

Unweit von Alter Synagoge, Mikwe und Steinernem Haus könnte nun ein Dokumentationszentrum zum jüdisch-mittelalterlichen Erbe entstehen, unabhängig davon, ob Erfurt den Welterbe-Titel erhält oder nicht. Die jüdische Gemeinde hofft auf einen Raum, in dem es um die Geschichte, aber auch um heutiges jüdisches Leben geht. 2007 entdecken Archäologen die mittelalterliche Mikwe, sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde für die rituelle Reinigung im Tauchbad genutzt. Bildrechte: dpa

Mit gemischten Gefühlen nach Riad: Spannung und Sorge um gefährdetes Welterbe

Der Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission beobachtet nun gespannt die 45. Tagung des Unesco-Welterbekomitees in Riad. Bei MDR KULTUR sagte Luckscheitner, er habe "gemischte Gefühlen". Da sei einerseits die Spannung, "wie es mit Erfurt ausgeht". Andererseits gehe es auch um viele gefährdete Welterbestätten - allen voran die Sophienkathedrale in Kiew, die Altstadt von Lwiw und andere identitätsstiftende Kulturgüter in der Ukraine, die durch den Angriffskrieg Russlands von der Zerstörung bedroht seien. Um auf den Verstoß gegen die Unesco-Konvention aufmerksam zu machen, sei im vergangenen Jahr bereits Odessa auf die Rote Liste gesetzt worden. Nach dem internationalen Abkommen sind Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten zu schützen bzw. zu verschonen. Es sei unerträglich, dass ein Land mit Sitz im Welterbe-Komitee sich nicht daran halte, die Konvention mit Füßen trete und gleichzeitig Stimmrechte behalte, betonte Luckscheitner.