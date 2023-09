Ein 23-jähriger Besucher des Oktoberfests in Erfurt hat in der Nacht zu Samstag mehrere Passanten und Polizisten angegriffen. Zunächst schlug er auf zwei junge Leute auf dem Domplatz ein. Polizisten hinderten ihn an weiteren Übergriffen und verwiesen ihn aus der Innenstadt. Anschließend bedrängte er noch einen Mann in der Straßenbahn.