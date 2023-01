Mitte Januar waren zwei Männer auf offener Straße in Erfurt mit Axt, Totschlägern und Pfefferspray von acht Unbekannten angegriffen worden. Die Opfer erlitten Kopfverletzungen. Sie gehören laut Polizei der rechten Szene an.

In den vergangenen Jahren gab es ähnliche Angriffe. So wurde im Frühjahr 2022 ein Bekleidungsgeschäft überfallen, in dem auch die in der rechten Szene beliebte Marke "Thor Steinar" angeboten wurde. Eine Verkäuferin wurde schwer verletzt. Im Mai 2021 überfielen Unbekannte einen Rechtsextremen in dessen Wohnung und misshandelten ihn.