Neben Überresten der alten Stadtbefestigung haben Archäologen in Sömmerda in der Neutorstraße auch Fundstücke aus sehr viel älteren Epochen entdeckt. Wie Grabungsleiterin Sandra Schneider MDR THÜRINGEN sagte, war das Fundament in eine dunkle Lehmschicht eingehüllt. In dieser fanden die Archäologen Knochen und Keramik aus der römischen Kaiserzeit. Es habe zwar an anderen Stellen in Sömmerda Hinweise auf die römische Kaiserzeit gegeben, an dieser Stelle sei es jedoch nicht bekannt gewesen, so Schneider.