Etwa 20 Kühe haben am Donnerstagmorgen einen Ausflug zur A71 bei Erfurt gemacht. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, spazierten die Tiere zunächst über eine Autobahnbrücke und kamen so auch am Dreieck Erfurt-Nord der Autobahn gefährlich nahe.