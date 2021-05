Tiere Ausgebüxt: Kuhherde macht Ausflug auf Gleise und zur A71

Ihnen war es im Stall wohl zu langweilig. Eine ausgerissene Kuhherde hält am Donnerstag Polizei und Feuerwehr in Atem. Die Tiere aus einer Milchviehanlage in Großrudestedt sind auf Bahngleisen und nahe der A71 unterwegs.