Bis Ende 2025 will das Unternehmen rund 300 Stellen abbauen. Betroffen davon sind laut einer Sprecherin die Firmenzentrale in Attendorn (Nordrhein-Westfalen) sowie die Werke in Daaden (Rheinland-Pfalz) - und Weißensee in Thüringen.