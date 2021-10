Nach einem Sturz mit seinem Fahrrad ist ein 62-Jähriger im Landkreis Sömmerda an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Sonntag auf dem Finnebahn-Radweg von Schafau nach Bachra gefahren und auf halber Strecke aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei wurde er schwer am Kopf verletzt.