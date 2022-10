Am Bahnhof in Straußfurt (Kreis Sömmerda) ist am Sonntag eine selbstgebauter Sprengkörper entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge am Vormittag einen verdächtigen Gegenstand neben einer Sitzgruppe am Bahnsteig gemeldet. Daraufhin sperrten die Beamten den Bereich ab, der Zugverkehr zwischen Erfurt und Nordhausen wurde unterbrochen.