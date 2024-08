In Thüringen gibt es laut Bildungsministerium keine allgemeine Empfehlung zu Kleiderordnungen an Schulen. Schüler dürften in ihren Freiheitsrechten jedoch nicht übermäßig eingeschränkt werden. Zuletzt hatte der Bundeselternrat erklärt, er unterstütze die Diskussion über Kleiderordnungen an Schulen grundsätzlich. Der Lehrerverband sah diese Empfehlung jedoch kritisch.