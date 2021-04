Auf dem Rittergut Guthmannshausen im Kreis Sömmerda ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Der komplette Dachstuhl des Gebäudes brannte nieder. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale dauerten die Löscharbeiten am Abend noch an. Zur Schadenshöhe konnte zunächst nichts gesagt werden.