Bei einem Mähdrescher-Brand im Kreis Sömmerda ist am Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht in einer ersten vorsichtigen Schätzung von rund 600.000 Euro aus. Der Mähdrescher hatte nach Angaben einer Sprecherin zwischen Olbersleben und Bachra wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen und brannte komplett aus.

Feuerwehrleute löschen einen Feldbrand zwischen Olbersleben und Bachra im Kreis Sömmerda. Bildrechte: Freiwillige Feuerwehr Kölleda/Roy Hebestreit

Die Flammen griffen auf das Getreidefeld über und zerstörten rund 27 Hektar Ernte. Die Feuerwehr war im Einsatz und brachte schließlich alles unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Auma-Weidatal: Strohballenmaschine löst Feuer aus

Auch in Auma-Weidatal im Kreis Greiz geriet am Samstag ein etwa 30 Hektar großes Feld mit Strohballen in Brand. Das Feuer wurde demnach durch Funkenschlag von einer Strohballenmaschine ausgelöst. Die Maschine sei abgebrannt, hieß es von der Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldgebiet sei verhindert worden. Der Schaden wird auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt.

Weitere Feldbrände bei Jena und im Ilm-Kreis

Einen weiteren Flächenbrand gab es am Samstagmittag in Jena-Laasan. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein größeres Feld zwischen Kunitz und Laasan in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte mehrere Brandherde ausgemacht und war mit 100 Feuerwehrleuten vor Ort. Auch im Ilm-Kreis musste die Feuerwehr am Mittag zu einem brennenden Weizenfeld ausrücken. Laut Polizei brannte es am Samstagmittag zwischen Thörey und Sülzenbrücken auf einer Fläche von fünf Hektar. Der Schaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

13 Flächenbrände in 24 Stunden