Kriminalität Nach Brand in Treff der rechten Szene in Guthmannshausen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Treffpunkt der rechten Szene in Guthmannshausen am Freitag ermittelt die Polizei jetzt wegen schwerer Brandstiftung. Die Löscharbeiten in dem Rittergut dauerten mehrere Stunden. Der Schaden ist bisher noch nicht bezifferbar.