Kommunalpolitik Bürgermeisterwahlen in Straußfurt und Alperstedt

Hauptinhalt

Im Landkreis Sömmerda gab es am Sonntag gleich zwei Bürgermeisterwahlen: In Alperstedt wurde Torsten Richardt gewählt, in Straußfurt gibt es am 30. Mai eine Stichwahl, weil niemand eine absolute Mehrheit bekommen hat.