In Burgwenden im Kreis Sömmerda sind am Nachmittag ein Wohnhaus und eine Scheune abgebrannt, wie die Rettungsleitstelle am Sonntag mitteilte. Weitere Häuser wurden demnach nicht beschädigt. Ein Anwohner werde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Ernsthaft verletzt wurde er den Angaben nach aber nicht.