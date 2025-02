Nach dem Brand mehrerer Wohnhäuser in Buttstädt (Landkreis Sömmerda) steht die Brandursache fest. Wie die Polizei sagte, wird derzeit von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Das hätten Ermittlungen der Kriminaltechnik ergeben.

Demnach habe die unsachgemäße Entsorgung von nachglühender Kohle in einem Innenhof zu dem Brand geführt. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass das Feuer in einer Garage ausbrach. Bei dem Brand am Samstag wurden insgesamt drei Wohnhäuser stark beschädigt, ein Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.