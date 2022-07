Die neue Corona-Testverordnung stößt bei Teststellenbetreibern in Thüringen auf Kritik. Wie Christian Jens vom DRK Kreisverband Sömmerda Artern sagte, wurden die Betreiber nicht rechtzeitig über die neuen Regeln informiert. So seien sie erst am Donnerstagmorgen mit Beginn der neuen Verordnung informiert worden.