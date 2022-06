Die bundesweiten Ausfälle von Bankkartenlesegeräten des US-Unternehmens Verifone sorgen in Sömmerda für Sonderschichten. In der Thüringer Niederlassung des US-amerikanischen Elektronikdienstleisters CTDI wird seit Ende Mai rund um die Uhr gearbeitet.

Der Marketingchef der CTDI-Zentrale im baden-württembergischen Malsch, Dominik Ernst, sagte MDR THÜRINGEN, momentan arbeiteten die 110 Mitarbeiter des Bereichs Cash Terminals auch an den Wochenenden. Das sei etwa ein Viertel der Belegschaft. Den Angaben zufolge arbeiten die Techniker in einem Hochsicherheitsbereich an den Bezahlterminals. Außerdem unterstützten zahlreiche CTDI-Mitarbeiter anderer europäischer Standorte vorübergehend in Sömmerda den Versand von neuen und überholten Bezahlterminals. Auch habe das Unternehmen kurzfristig zusätzliche Flächen angemietet.