1) Landwirtschaft passiert nicht einfach so im Schlepptau der Jahreszeiten.

Landwirtschaft ist wohldurchdacht und durchgeplant. Nehmen wir zum Beispiel den Zwischenfruchtanbau. Das sind kurioserweise Pflanzen, die angebaut werden, aber nicht geerntet werden sollen. Sie sind meist während der Winterruhe auf dem Feld, und ihre Wurzel lockern in dieser Zeit den Boden auf. Im Frühjahr werden sie einfach unterpflügt und sorgen dann noch für neue Nährstoffe im Boden. Das wiederum spart teuren Chemiedünger!

Kleine Wurzel lockern den Boden auf. Bildrechte: MDR/Jens Roder

2) Landwirtschaft sind nicht immer große Maschinen, die übers Feld tuckern.

Hat sich der Bauer für Öko entschieden, sind auch Muskelkraft und körperliche Fitness gefragt. In unserem Beispiel werden lästige Unkräuter manuell mit der Hacke zur Strecke gebracht und so den kleinen Bio-Rübenpflanzen der Konkurrenzdruck genommen. So wie in jedem Kleingarten. Bioanbau ist schweißtreibend und nicht immer Rücken-freundlich. Bildrechte: MDR/Jens Roder

3) Landwirte jammern wirklich ziemlich oft übers Wetter

Aber es gibt Momente, wo sie zufrieden sind. Im Mai 2022 hatten die Andislebener so richtiges Wetterglück. Genug Regen für ihre Felder, im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in Thüringen. Mairegen ist besonders wichtig. Die Pflanzen sind im Wachstum und sollen auch kräftige Wurzeln ausbilden. Die wiederum helfen, in den Sommermonaten auch mal trockene Phasen gut zu überstehen. Eine alte Bauernregel fasst das schön zusammen: Ist der Mai kühl und nass, füllt es dem Bauern Scheun‘ und Fass.

4) Landwirte machen nebenbei auch Öffentlichkeitsarbeit

In unserem Beispiel wird das Feld zum Klassenzimmer. Die Grundschüler aus Gebesee legen ihre eigenen Kartoffeln. Spätestens bei der Ernte im Sommer wussten sie dann, Pommes frites wachsen auf dem Feld, nicht in der Tiefkühltruhe oder Fritteuse.

Vorfreude auf die eigene Ernte – Grundschüler aus Gebesee. Bildrechte: MDR/Jens Roder

5) In der Landwirtschaft können bekannte Begriffe wie Körbchen-Größe auftauchen

Und Ja, die ganz großen Größen sind die beliebtesten. Das liegt daran, dass Sonnenblumen zu den Korb-Blütengewächsen gehören. Und je größer die Sonnenblumen-Körbchen, umso größer die Sonnenblumen-Samen-Ernte und die Freude beim Landwirt.

Große Körbchen bringen die meisten Sonneblumensamen. Bildrechte: MDR/Jens Roder

6) Landwirtschaft hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen.

Stichworte: Massentierhaltung, Monokultur, Dünger im Grundwasser, zu viel Chemie (Pestizide - Pflanzenschutz- und Insektenbekämpfungsmittel). Fakt ist, dass diese Vorurteile nicht aus der Luft oder einfach so aus dem Acker gegriffen sind. In der Vergangenheit wurde vieles falsch gemacht, zumindest aus heutiger Sicht.

Fakt ist aber auch, dass es manchmal einfach nicht ohne Pestizide geht, wenn auf den Felder so viel geerntet werden soll, dass alle davon satt werden. Denn Landwirte sind nun mal für unsere Lebensmittel zuständig. Und wenn wir als Konsumenten uns entschieden haben - "Lebensmittel müssen möglichst billig sein" – und der Einzelhandel diesen Wunsch kompromisslos an die Landwirte weiterreicht, dann steht der Landwirt manchmal ziemlich allein gelassen da. Wenn alles billig sein soll, dann funktioniert die Sache mit dem Tierwohl, mit dem Artenschutz, mit weniger Chemie auf den Feldern nicht mehr.

7) Landschaft ist innovativ und versucht vieles besser zu machen

Das gilt für junge Landwirte genauso wie die alten Hasen. Indem sie in ihren Betrieben anfangen, Flächen nach ökologischen Vorgaben zu bewirtschaften. Oder neue Ställe nach den Vorgaben des Tierwohls bauen. Oder einige Felder für die Feldhamster reservieren, oder Blühstreifen an den Feldrändern anlegen. Oder ihre Böden durch den Zwischenfruchtanbau auflockern und so auf Maschinen und fossile Brennstoffe verzichten.

Hell und mit großem Platzangebot – moderner Kuhstall in Gebesee. Bildrechte: MDR/Jens Roder